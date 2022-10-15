تونس 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها، ترحيب تونس بتوقيع الفلسطينيين على إعلان الجزائر المنبثق عن "مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، وعدته خطوة مهمّة لتحقيق الوحدة الوطنية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.وأخبرت عن تولى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي منصبه الجمعة في طرابلس، ناقلة تأكيده أن الأولوية هي إيجاد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة وذلك بالاستناد إلى إطار دستوري متين.وتطرقت إلى استعداد رئيس وزراء العراق المكلف محمد شياع السوداني للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، وذلك في أول بيان يصدره بعد تكليفه بالمهمة الجديدة.وأخبرت صحف تونس عن وفاة أكثر من 500 شخص إثر الفيضانات التي اجتاحت نيجيريا، وتسببت في تدمير نحو 90 ألف منزل وعرقلة إمدادات الغذاء والوقود، مشيرة إلى تأكيد السلطات النيجيرية بأن الأضرار الناجمة عن فيضانات هذا العام أكثر من المعتاد.// انتهى //12:07ت م0038