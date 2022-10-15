الطائف 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسواصلت جامعة الطائف تحقيقها مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي لعام 2023م للجامعات، وحصلت على المرتبة 601 من 800 عالميًا والمركز الـ "9" محليًا، حيث تقدمت ما يقارب من 600 مركز عن ترتيبها لعام 2022م .وأكد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، أن حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف يأتي بالدور النشط والمثمر لمنسوبي الجامعة في قيادة عجلة التطور والعمل الشغوف، والمستمر في تحقيق أهداف جامعة الطائف الإستراتيجية، ومواصلة تعزيز مكانتها وتقدمها في مراتب أعلى بتصنيف التايمز العالمي لعام 2023م مقارنة بالعام السابق 2022م، .//انتهى//12:25ت م0039