القريات 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، جولاته التفقدية في مراكز محافظة القريات، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.واستهل سموه بزيارة لمركز الوادي حيث كان باستقباله رئيس المركز حسن الأيداء وعدد من الأهالي ، واستمع لعدد من المقترحات التي تقدم بها المواطنون، مؤكدًا أنها تحظى باهتمامه ومتابعةً شخصية من سموه .كما تفقد سموه مركز الحديثة وكان في استقباله، رئيس المركز ممدوح المطيري الذي استعرض سير العمل بالمركز ، كما التقى سموّه خلال زيارته بعدد من أهالي المركز .وفي نهاية جولة سمو أمير منطقة الجوف على المراكز بمحافظة القريات ، أكد سموه أن هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتلمّس احتياجات أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة عن قرب.ونوه سموه أن ما تحقق للمنطقة من دعم سخي واهتمام كبير في جميع المجالات، يأتي بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أعزها الله - لكل ما من شأنه رفعة للوطن والمواطنين.// انتهى //12:43ت م0040