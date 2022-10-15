الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسيشارك البريد السعودي "سبل " كراعٍ ذهبي في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في دورته الثالثة، الذي يقام في فندق فورسيزونز بمدينة الرياض، برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2022م .ويهدف البريد السعودي " سبل " من خلال جناح تستعرض فيه آخر منتجاتها إلى دعم علامته التجارية وهويته الجديدة، كما تستعرض أحدث المنتجات والخدمات البريدية واللوجستية التي تقدمها " سبل " للعملاء لإبراز ملامح التحول النوعي في تحسين تجربة العميل في الحصول على خدمات تحاكي تطلعاته، وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.ويتطرق في المؤتمر نائب الرئيس لقطاع الميل الأخير أحمد بن عبدالرحمن خير إلى آخر التطورات والتقنيات المستحدثة في قطاع الميل الأخير في جلسة حوارية بعنوان " خدمات البريد السريع والميل الأخير .. إضافة نوعية للسوق السعودي ".ويسعى المؤتمر إلى بناء شراكات عالمية ومحلية للارتقاء بالخدمات اللوجستية، و دعم رواد الأعمال والمبتكرين، ويتضمن ورش عمل، ومعرضًا مصاحبًا، وإطلاق مبادرات نوعية، كما سيتناول عدة محاور في الصناعة والتكنولوجيا المتطورة، وفي استدامة سلاسة التوريد الوطنية والتجارب والحلول، والقيادات اللوجستية، وتخطيط سلسلة التوريد.// انتهى //12:48ت م0041