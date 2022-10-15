الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسسجلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية التي تصدرها سنوياً لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات، خمسة باحثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك من بين أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة تشمل جميع التخصصات العلمية طبقًا لتصنيف الجامعة الأمريكية.وضمت القائمة: الدكتور رفيق شودري من كلية الهندسة، والدكتور هشام الدسوقي - رحمه الله- من كلية الهندسة، والدكتور كمال عبدالجواد برادة من كلية العلوم، والدكتور أحمد الخياط من كلية العلوم، والدكتور قيصر عباس من كلية علوم الحاسب والمعلومات.من جهته، أكد معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحظى بدعم القيادة الرشيدة التي تولي البحث العلمي عناية خاصة، كونها ركيزة أساسية من ركائز النجاح والريادة بالجامعة، وضرورة مجتمعية وتنموية لتحويلها إلى منتجات معرفية تخدم تنمية الاقتصاد المعرفي، من خلال العمل على تحسين البحث العلمي ورفع مستوى جودته والانتقال بمخرجاته للتأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، حيث خصصت الجامعة خلال السنوات الماضية برامج متخصصة، ومبادرات نوعية ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية؛ لتحقيق مستهدفات البحث العلمي والابتكار، وتحسين تصنيف المملكة ضمن مؤشر التنافسية العالمية لتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:48ت م0042