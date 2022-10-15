اقتصادي / البورصة المصرية تخسر 6.7 مليارات جنيه في أسبوع
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس
خسرت البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي نحو 6.7 مليارات جنيه ؛ ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 687.5 مليار جنيه، مقابل 694.2 مليار جنيه، بنسبة هبوط بلغت 1%.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.57% مسجلاً 9853.74 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.87% ليصل إلى 2151.94 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي فقد 2.50% من قيمته، ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 9.3 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.1 مليون ورقة مُنَفّذة على 193 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.
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