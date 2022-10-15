القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسخسرت البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي نحو 6.7 مليارات جنيه ؛ ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 687.5 مليار جنيه، مقابل 694.2 مليار جنيه، بنسبة هبوط بلغت 1%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.57% مسجلاً 9853.74 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.87% ليصل إلى 2151.94 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي فقد 2.50% من قيمته، ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 9.3 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.1 مليون ورقة مُنَفّذة على 193 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //12:54ت م0043