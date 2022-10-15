الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022م واسأعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية تركيا حكومةً وشعباً جراء الانفجار الذي وقع في منجم ببلدة أماسرا التركية.وتتقدم المملكة بتعازيها ومواساتها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم.// انتهى //13:02ت م0045