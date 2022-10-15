الحديثة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بأن ما حظيت به المنطقة من مشاريع تنموية يأتي بفضل الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله -، التي ستسهم في دعم مسيرة التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين .جاء ذلك خلال تفقد سموه اليوم عدداً من المشاريع في منفذ الحديثة الحدودي بمحافظة القريات، مطلعاً على تفاصيل مراحل المشاريع ، واستمع من مدير عام جمرك الحديثة محمد الحصيني عن مستجدات المشاريع الإنشائية القائمة بالمنفذ، كمشروع جمرك الركاب، ومبنى حرس الحدود، ومشروع محطة توليد الكهرباء الاحتياطية والمشغلة لكامل المنطقة الإدارية بالمنفذ ، ومشروع محطة وقود متكاملة فئة أ ، كما استمع إلى شرح عن مستجدات المشاريع التطويرية بالمنفذ منها مشروع زراعة وتشجير المنفذ، ومشروع تحسين وتطوير بيئة العمل في مبنى إدارة الركاب، إضافة إلى عرض موجز عن مستجدات المشاريع للأنظمة الأمنية بالمنفذ، ومشروع بوابات الأشعة للطاقة المنخفضة بساحات الجمرك في المغادرة ركاب وشحن لضمان سرعة إنهاء إجراءات الركاب والإرساليات، وإحكام الرقابة الأمنية ومشروع البوابات الذكية بساحات الجمرك بالدخول والمغادرة ركاب وشحن، ومشروع أجهزة الفحص الإشعاعي بالشحن للدخول .وتجول سمو أمير منطقة الجوف داخل المشاريع التنموية ، مقدماً شكره للعاملين في المنفذ على ما يقدمونه في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – للارتقاء بالعمل الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //13:03ت م0046