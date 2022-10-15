طرابلس 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسالتقى وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، برئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية كيغالي.وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما عبر مشروع اتفاق يُقدم الدعم الفني اللازم لتطوير أدوات وآليات العمل البرلماني في ديوان مجلس النواب.// انتهى //13:32ت م0048