رفحاء 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، عن موعد بدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصناعي الثانوي، وبرنامج المعاهد الصناعية الصباحية، للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ، وذلك لخريجي المرحلة المتوسطة والأول ثانوي والثاني ثانوي للبنين، في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد في تخصص تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.وأوضح المعهد أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 / 3 / 1444هـ ويستمر إلى يوم الخميس 2 / 4 / 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" عبر الرابط التالي:https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/dip-inst-morning-boy.aspx ، مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، والحصول على مؤهل دبلوم المعاهد الصناعية الثانوي، ورعاية الموهبين والمبتكرين، وتقديم الدعم الكامل لهم، وأولوية القبول في الكليات التقنية.// انتهى //13:40ت م0049