جدة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تضامن المنظمة مع حكومة الجمهورية التركية وشعبها في حادثة انفجار منجم للفحم شمال البلاد، والذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.وعبر الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا في الحادثة، متمنيًا عاجل الشفاء للمصابين، والإسراع في إنقاذ عمال المنجم المحاصرين.// انتهى//13:58ت م0050