القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل "دنيس ساسو نجيسو"، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتسلم الرسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خلال لقائه اليوم بوزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل "أرليت سودان-نونوه"، التي تزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بعمل المناخ الدولي، إضافة إلى استعراض الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر تغير المناخ (COP27)، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //14:17ت م0052