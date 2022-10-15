سياسي / سمو ولي العهد يهنئ الرئيس التونسي بذكرى الجلاء لبلاده
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
جدة 19 ربيع الأول 1444هـ الموافق 15 أكتوبر 2022م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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14:38ت م
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