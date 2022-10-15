الشيحية 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غدا، مهرجان رمان القصيم بمركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية ، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية والمقام في الحديقة العامة.وسيطلع خلال زيارته على إنتاج 92 مزرعة ومشاركة 145 أسرة منتجة وعدد من المعارض المساهمة في تعزيز مفهوم الصناعات التحويلية لفاكهة الرمان، وجهود المهتمين بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية، والعديد من العارضين من مزارعي المنطقة بمختلف أنواع محاصيل الرمان .يشار إلى أن منطقة القصيم تمتاز في إنتاج ما يقارب أكثر من 20,000 طن من منتج الرمان سنوياً , عبر زراعتها لأكثر من 300,000 ألف شجرة منتشرة في 150 مزرعة في المنطقة .// انتهى //14:46ت م0056