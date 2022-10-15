الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستنظم وكالة الأنباء السعودية (واس) الأثنين المقبل، بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII ، مؤتمراً صحفياً للتعريف بالنسخة السادسة للمبادرة التي ستعقد بالرياض في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية .. تمكين نظام عالمي جديد".ويشارك في المؤتمر الذي سيعقد بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس، وقيادات المؤسسة، وعدد من ممثلي شركاء المؤسسة الإستراتيجيين وممثلي الصحافة والإعلام للحديث عن أبرز القضايا والتحديات التي ستتناولها أعمال النسخة السادسة للمبادرة ومن بينها ما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.كما سيتناول المؤتمر الصحفي التطرق إلى فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تشمل القمم المصغرة الممثلة في اقتصاد الطاقة الجديد وصعود افريقيا وبناء أفضل منصة للعملات الرقمية وصراع الأجيال.وسيشارك في فعاليات النسخة السادسة من اللقاء السنوي للمبادرة الذي سيعقد في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض وعلى مدى 3 أيام أكثر من 5000 ضيف دولي وأكثر من 350 متحدثا من كافة القطاعات حتى الآن، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساو.وسيتطرق المشاركون في النسخة السادسة لمؤتمر مؤسسة مستقبل الاستثمار إلى الحديث عن النظام العالمي الجديد وأهم المخاطر والتحديات والفرص والأفاق الجديدة ،إضافة إلى عقد عدد من الجلسات الحوارية و ورش العمل المتنوعة.وتُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار وملتقىً سنويا يجمع المستثمرين والمبتكرين والقادة من جميع انحاء العالم الذين يتمتعون بالقدرة على تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي.وتهدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.كما تعمل مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقها في 2017 على مواصلة بناء شبكة فعّالة تضم أهم الأطراف المؤثرة في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستعمل على رسم مشهد الاستثمار الدولي وتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة المقبلة.// انتهى //15:32ت م0060