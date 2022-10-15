القاهرة ١٩ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ١٥ أكتوبر 2022 م واستستضيف القاهرة أعمال الدورة (43) للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 53 دولة أفريقية يمثلهم 100 شخصية نقابية عمالية، إضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، واتحاد النقابات العمالي.وسيناقش المؤتمر على مدى 3 أيام قضايا العمل والتنمية والسلام الاجتماعي بالدول الأفريقية، بما في ذلك سُبل تطوير آليات التوظيف وتوفير العمل اللائق، والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية بالقارة، فضلاً عن استعراض وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل وباء "كوفيد-19".// انتهى //16:05ت م0068