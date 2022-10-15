الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس‏ حصلت الفتاة أمل بنت فيصل على رخصة خيّال، في إنجاز غير مسبوق كأول خيّالة سعودية تجتاز الإختبار والمعايير المطلوبة في السباقات.وحصلت على الرخصة من نادي سباقات الخيل بعد نجاحها في الإختبار المخصص من قبل اللجنة المخولة بمنح هذه الرخصة، لتكون بذلك مهيئة للمشاركة في السباقات الرسمية.يذكر أن رخصة خيّال تُمنح عند اجتياز الاختبارات المخصصة وفق آلية دولية متعارف عليها ليكون حاملها على قدر كبير من الإحترافية لمواكبة قوة السباقات و ما تتضمنه من تكتيكات وتكنيكات خاصة وفق منظومة من القواعد و الأنظمة.// انتهى //16:21ت م0069