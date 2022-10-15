الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية" في معرض سيال 2022 في باريس والمنعقد خلال الفترة من 15- 19 أكتوبر 2022م، حيث يضم الجناح نحو 50 شركة وطنية من قطاع الأغذية، والتي ستعرض من خلال الجناح مختلف المنتجات الغذائية السعودية وتحكي جودتها.وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في المعرض ضمن دورها الرئيسي في الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة، وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحديد فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين المحتملين، والترويج للمنتجات والخدمات الوطنية في كبرى المنصات التجارية الحيوية التي تجمع المستثمرين والمهتمين بمجالات عدة لا سيما الأغذية، بشكلٍ يسهم في زيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، وصولًا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.ويركّز المعرض كذلك على عدة قطاعات وأنشطة مختلفة منها الإنتاج الحيواني والتربية المائية وأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وأنشطة تقديم المشروبات وزراعة المحاصيل الدائمة وغير الدائمة وصيد الأسماك وتجهيز وحفظ اللحوم وغيرها، كما يسلّط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة المواد الغذائية وتصديرها في العالم.ويعد سيال أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، إذ يضم حوالي 21 قسماً ويحتوي تحت سقفه أكثر من 7 آلاف جهة عارضة من مختلف أكثر من 119 دولة في العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى ما يفوق 160 ألف زائر.// انتهى //16:22ت م0071