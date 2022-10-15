جدة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسكشفت شرطة محافظة جدة حقيقة بلاغ تقدم به مقيم من الإريترية عن تعرضه في أحد الأحياء السكنية للاعتداء من قبل (4) أشخاص برش مادة على عينية وسلب مبلغ (78,000) ريال، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أن المبلغ يعود لإحدى المؤسسات، والحادثة تمت باتفاق الجناة مع المبلغ بمقابل مادي، وهم (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //16:22ت م0072