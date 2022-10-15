الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستوّج الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز العنزي -بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية محمد القحطاني- الفارس فيصل العصيمي بطلاً لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل، الذي أقيم اليوم بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمسافة 100 كم بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف مناطق المملكة.وجاء فوز العصيمي برفقة الجواد "دوق" وبسرعة 28،74 كم / ساعة بعد أن قدّم أداءً مميزًا تصدر به مراحل السباق الأربع، وحلّ في المركز الثاني الفارس فارس أبو راس على الجواد "جير شير" وبسرعة 28،57 كم / ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس ريان المبطي على الجواد "هاي سبيد" وبسرعة 26،93 كم/ساعة.يذكر أنه خُصص للسباق جوائز مالية تقدر بـ 400 ألف ريال.// انتهى//16:59ت م0077