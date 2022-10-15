نجران 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية ثار، 10 فرص استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضحت أن الفرص المطروحة تتضمن: (ترميم وتشغيل وصيانه 6 مسالخ في العين والصفاح والمحمدية وقطن ونعوان والرحبة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مبنيين تجاريين، وكافتيريا، وصراف آلي).ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //17:02ت م0079