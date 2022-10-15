طريف 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للمصارعة اليوم منافسات بطولتي المنطقة الوسطى والشمالية المفتوحة للمصارعة الحرة للناشئين (ب) تحت 17 سنة وللكبار (الدرجة الأولى )، التي أقيمت في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع نادي الوعد الرياضي على مدار ثلاثة أيام .وجاءت النتائج النهائية بحصول نادي النصر على المركز الأول في بطولة "مصارعة حرة" للكبار (الدرجة الأولى)، وجاء نادي الشباب ثانياً، ونادي الوعد في المركز الثالث، ونادي الرائد رابعًا .وفي منافسات البطولة "مصارعة حرة" للناشئين (ب) تحت 17 عامًا حقق نادي النصر المركز الأول، وجاء نادي الشباب ثانيًا، وحقق نادي الهلال المركز الثالث ونادي الوعد جاء رابعاً .// انتهى //17:07ت م0080