إنجامينا 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022م واسأُعلِن في تشاد عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة صاحل كبزابو، و44 وزيرا ووزير دولة، بينهم قادة سابقون، وذلك بموجب مرسوم صادر بعد أسبوعين من حوار مصالحة وطنية مدَّد الفترة الانتقالية عامين وأبقى محمد إدريس ديبي إيتنو رئيسا للبلاد.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد في بيان ، أنه تم تعيين المؤسس لاتحاد قوى المقاومة في تشاد توم إرديمي وزير دولة مسؤولا عن التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما تولى نائب رئيس اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية محمد السيليك حلاتة حقيبة التنمية الإقليمية والتخطيط العمراني، وتولى الدبلوماسي الأممي محمد صالح النظيف منصب وزير للشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، وكان قد شغل منصب وزير الخارجية قبل عقدين.الجدير بالذكر أن 7 وزارات سيادية هي: المال، والأمن العام، والدفاع، والشؤون الخارجية، والاتصالات، والإدارة الإقليمية، والتعليم الوطني، لا تزال بأيدي وزراء من الحركة الوطنية للإنقاذ، الحزب التاريخي للرئيس السابق إدريس ديبي إيتنو.// انتهى //17:12ت م0081