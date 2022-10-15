تونس 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بالممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدولاي باتيلي .وتناول اللقاء -وفق وكالة الأنباء التونسية- الجهود الأمميّة للمساعدة على دفع مسار التسوية السياسيّة في ليبيا، ودور دول الجوار الليبي في دعم هذه الجهود، بما يمكّن ليبيا من استعادة أمنها واستقرارها.// انتهى //17:12ت م0082