الخرطوم 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن انعقاد منتدى " تانا حول السلم والأمن في أفريقيا " يمثل منهجا جديدا في معالجة قضايا القارة، مبينا أن هذا النهج يحقق شعار الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.وأوضح البرهان في تصريح له اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى تانا حول السلم والأمن في أفريقيا في دورته العاشرة أن السودان ظل حريصا على المشاركة البنّاءة في فعاليات هذا المُلتقى منذ إنشائه، معربا عن أمله في أن تخرج توصيات هذه الدورة بنتائج إيجابية تُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، وتعزيز رفاهية شعوبها.// انتهى //18:08ت م0094