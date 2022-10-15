القاهرة ١٩ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ١٥ أكتوبر 2022 م واسيعقد اتحاد الصحفيين العرب مؤتمره العام الـ (14) بمقره الدائم بالقاهرة يوم 18 أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية.وسيناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها كيفية مواجهة الآثار السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ودور الاتحاد في الدفاع عن حرية وقضايا الصحفيين، فضلاً عن استعراض خطة عمل الاتحاد في السنوات القادمة، واختيار أمانة عامة جديدة.يُشار إلى أن المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب يُعقد كل 4 سنوات، فيما تأسس الاتحاد بالقاهرة عام 1964م؛ تعبيرًا عن رغبة الصحفيين العرب في توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا الوطن العربي.// انتهى //18:23ت م0097