القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسرحب البرلمان العربي بتوقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" بوصفها خطوة إيجابية ومهمة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال للبدء بعملية سياسية جادة وحقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.ونوّه البرلمان العربي في بيان اليوم بجهود الجزائر المقدّرة لرعاية ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذلك جهود الدول العربية في هذا الأمر وخاصة الجهود المصرية، لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.وناشد البرلمان العربي الفصائل الفلسطينية بالعمل على تنفيذ ما جاء بوثيقة إعلان الجزائر؛ لاستعادة الموقف الفلسطيني الموحد والتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.// انتهى //18:24ت م0098