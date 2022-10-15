الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسيشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض "سيال باريس 2022" بجمهورية فرنسا بمدينة باريس خلال المدة من 15 حتى 19 أكتوبر لعام 2022م، ويعد المعرض من أكبر معارض قطاع الأغذية في العالم ويقام كل سنتين لمدة خمسة أيام ويزروه أكثر من 300 ألف زائر.وتأتي مشاركة المركز بالمعرض ضمن مجموعة المشاركات الدولية لتسويق التمور السعودية وتفعيل الشركات العالمية بين الدول المنتجة والأسواق الدولية وتسويق التمور السعودية ومشاركة أبرز المعلومات والدراسات والتجارب بشأن التمور وإنتاجاها والمنصات الرقمية.كما تشارك مع المركز الوطني للنخيل والتمور 11 شركة متميزة في المملكة وحاصلة على علامة التمورالسعودية، تعرض شركات التمور مختلف أصناف التمور ومشتقاتها من أجل فتح آفاق تسويقية جديدة من شأنها أن ترفع القيمة التصديرية للتمور وتعزيز الإيرادات غير النفطية بالمملكة، إلى جانب مشاركة منصة التمور السعودية للأعمال إحدى مبادرات المركز التي تسهل عملية شراء وتوصيل التمور السعودية ومشتقاتها إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة من وزارة الثقافة متمثلة بمبادرة "عام القهوة السعودية" إحدى أبرز الرموز الثقافية بالمملكة العربية السعودية.// انتهى //18:30ت م0102