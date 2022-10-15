جيزان 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يحتفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان غدا بيوم الغذاء العالمي تحت شعار "لاتتركو أي أحد خلف الركب، إنتاج أفضل، تغذيه أفضل، بيئة أفضل، حياة أفضل للجميع" وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف أن هذه الاحتفالية تهدف إلى زيادة الوعي العام بمشكلة الجوع في العالم والحد من فقد الأغذية وهدرها، مشيراً إلى أن الفعالية يصاحبها معرض توعوي يشارك فيه عدد من الجهات الرسمية والخاصة، إضافة إلى عدد من الجمعيات التي تهتم بالجانب البيئي والغذائي، إضافة لتنفيذ ندوة بعنوان " السياحة الزراعية بمنطقة جازان"، وثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان " إدارة آفات وأمراض البُن" والثانية بعنوان " التدريب الميداني على تحصينات الماشية وتقنيات التناسل " والثالثة بعنوان "أفضل الممارسات لتربية النحل وفرز العسل ".يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة تحتفل في السادس عشر من أكتوبر من كلّ عامٍ بيوم الغذاء العالمي، وهو يوم تأسيس المنظمة عام 1945م ، وفي هذا اليوم تنظم أكثر من مئةٍ وخمسين بلداً في جميع أنحاء العالم فعالياتٍ تُعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل توفير الغذاء والقضاء على الجوع، من حيث الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي، والنظام الغذائي المغذي للجميع.// انتهى //18:31ت م0103