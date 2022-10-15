سياسي / الجيش الصومالي يستعيد منطقة حوادلي بإقليم شبيلي الوسطى
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
مقديشو 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس
أعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم أنه استطاع أن يقضي خلال عملية عسكرية على 30 إرهابيا ويستعيد منطقة "حوادلي" التي تبعد حوالي 60 كلم عن العاصمة مقديشو .
وأفادت وزارة الإعلام الصومالية في بيان اليوم أن الجيش تمكن خلال العملية العسكرية من قتل 30 عنصرا إرهابيا من بينهم ثلاثة قياديين، مشيرا إلى أن منطقة " حوادلي " كانت نقطة عبور مهمة بالنسبة للخلايا الإرهابية، حيث تفصل محافظتي شبيلي السفلى والوسطى .
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18:45ت م
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