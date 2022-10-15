مقديشو 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم أنه استطاع أن يقضي خلال عملية عسكرية على 30 إرهابيا ويستعيد منطقة "حوادلي" التي تبعد حوالي 60 كلم عن العاصمة مقديشو .وأفادت وزارة الإعلام الصومالية في بيان اليوم أن الجيش تمكن خلال العملية العسكرية من قتل 30 عنصرا إرهابيا من بينهم ثلاثة قياديين، مشيرا إلى أن منطقة " حوادلي " كانت نقطة عبور مهمة بالنسبة للخلايا الإرهابية، حيث تفصل محافظتي شبيلي السفلى والوسطى .// انتهى //18:45ت م0106