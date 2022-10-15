الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستنظم الأكاديمية الأولمبية السعودية غداً دبلوم الدراسات الأولمبية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية بمشاركة 100 متدرب ومتدربة من منسوبي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والمبادرات التابعة لها والاتحادات الرياضية التي تقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض على مدى ثمانية أسابيع، يقدمها نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الأكاديمية الأولمبية الدولية.وتهدف الأكاديمية من خلال إقامة هذا الدبلوم إلى تطوير وصقل الكفاءات الشابة في مختلف المجالات بالقطاع الرياضي وإكساب المتخصصين والممارسين المعارف والتطبيقات العملية اللازمة وتطوير مستوياتهم المهنية لمواكبة المستجدات العلمية.ويعد هذا الدبلوم الأول من نوعه لمناقشة التاريخ وفلسفة الرياضة في العصور القديمة والألعاب الأولمبية الحديثة والرياضية والمجتمع وإدارة الرياضة والنزاهة في المنظمات الرياضية والتخطيط الإستراتيجي والتشغيلي للفعاليات الرياضية الكبرى والتسويق الإستراتيجي والإعلام والاتصال للمنظمات الرياضية والتربية الأولمبية وتعليم القيم والسياسات الرياضية والأطُر القانونية والعلاقات الدولية في السياسة الرياضية والحركة الأولمبية.// انتهى //19:05ت م0110