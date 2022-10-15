الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسعقد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي مساء اليوم اجتماعا مع رؤساء أندية ومشرفي لعبة الكرة الطائرة بالمنطقة الشرقية، ناقش خلاله أبرز إستراتيجيات الاتحاد لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة.وكشف الزغيبي عن إستراتيجية قصيرة المدى تسهم في عودة التوهج السريع للكرة الطائرة السعودية على مستوى المنافسات المحلية، وهو ما ظهرت آثاره بشكل سريع ورائع، مشيرا إلى أن قوة المنافسة ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى المنتخبات السعودية المختلفة للعودة للمنافسة على أعلى المستويات.وأوضح أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وضعوا إستراتيجية طويلة الأمد تمتد لما يقارب الـ 13 عاما، ستكون معها الكرة الطائرة السعودية قادرة على الحضور في دائرة المنافسة العالمية، مطالبا المشرفين والقائمين على اللعبة في جميع الأندية بوضع إستراتيجيات طويلة الأمد مبنية على أسس علمية حتى تسهم في تطور عجلة اللعبة، مشيرا إلى أن التفكير في مرحلة وقتية لن يسهم في تحقيق نتائج تتوافق مع رؤية المملكة 2030.وأشاد الدكتور خالد الزغيبي بالعمل الكبير الذي تقدمه أندية المنطقة الشرقية، التي وصفها بواحدة من أهم معاقل الكرة الطائرة السعودية، كونها تضم ما يقارب ال 75% من أنشطة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.وفي ختام الاجتماع كرّم الدكتور خالد الزغيبي أبرز من خدموا اللعبة بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أن هذا مجرد تقدير بسيط لهم، وموضحا بأن هناك العديد من الأسماء الأخرى التي سيتم تكريمها على فترات مختلفة.// انتهى //19:38ت م0114