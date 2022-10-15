جدة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ، في جدة اليوم ، كل من معالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا إبراهيم باتل ، ومعالي وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتطوير الريفي ثوكو ديديزا بجنوب أفريقيا .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين ، والعلاقات الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين ، وسبل التعاون المشترك في قطاعي المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن بشكلٍ عام، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات في مجالات علوم الأرض وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن.حضر اللقاء معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني// انتهى //19:45ت م0116