جدة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، في جدة اليوم ، بمعالي وزير المواصلات بجنوب أفريقيا فيكيلي مبالولا .وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.// انتهى //19:45ت م0117