تبوك 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك أمس، فعالية توعوية بمجمع بارك مول التجاري :" للتعريف بخطر الكوارث وطرق الحد من أخطارها أثناء وقوعها - لاقدر الله - وآلية التعامل معها .وأوضح مدير عام فرع الهيئة بتبوك نواف بن مياح العنزي ، أن الهيئة بتبوك تشارك الجميع من خلال هذه الفعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يصادف 13 أكتوبر من كل عام؛ والذي يمثل مناسبة للتذكير بأهمية التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى وللحد من آثارهما، وتشجيع المبادرات والسياسات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات قادرة على مواجهتها، مشيراً إلى أن الفرع يعمل على نشر وتطوير ثقافة الوقاية في مجابهة الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى وذلك من خلال ادارة المخاطر بالفرع والتي تعمل وفق سياسات وخطط مدروسة للعمل على تدريب الموظفين وتأهيلهم قي التعامل مع المخاطر والكوارث وذلك من خلال فرضيات تقيمها بشكل دوري بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة .// انتهى //19:55ت م0118