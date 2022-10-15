اقتصادي / مهرجان المنتجات الزراعية الأول في مركز أبو راكة يختتم فعالياته
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
الوجه 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس
اختتم مهرجان المنتجات الزراعية الأول بمركز أبو راكة فعالياته أمس، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة , وتجاوز عدد الحضور ثلاث آلاف زائر ، واستمر ثلاثة أيام .
وضم المهرجان 20 عارضاً من مزارعي المحافظة ، حيث أسهم المهرجان في تقديم منتجاتهم الزراعية وفتح قنوات تسويقية لهم داخل المنطقة وخارجها، كما أسهم في تعريف المهتمين من الزائرين بهذه المنتجات والاستفادة من الفرص المعروضة .
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19:56ت م
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