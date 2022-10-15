الوجه 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساختتم مهرجان المنتجات الزراعية الأول بمركز أبو راكة فعالياته أمس، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة , وتجاوز عدد الحضور ثلاث آلاف زائر ، واستمر ثلاثة أيام .وضم المهرجان 20 عارضاً من مزارعي المحافظة ، حيث أسهم المهرجان في تقديم منتجاتهم الزراعية وفتح قنوات تسويقية لهم داخل المنطقة وخارجها، كما أسهم في تعريف المهتمين من الزائرين بهذه المنتجات والاستفادة من الفرص المعروضة .// انتهى //19:56ت م0119