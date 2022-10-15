الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستنطلق أعمال القبول للفصل التدريبي الثاني في المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على منصة "قبولي"، وذلك لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين والمسائي للبنات، ويستمر التقديم حتى منتصف نهار الخميس 24 ربيع الأول الموافق 20 أكتوبر.وتُستكمل أعمال القبول لبرنامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الموافق 23 أكتوبر ولمدة خمسة أيام، حيث يغلق في يوم الخميس الثاني من ربيع الآخر الموافق 27 أكتوبر.وفي نفس الفترة المذكورة تبدأ أعمال القبول للفصل الثاني في دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية على منصة "قبولي" التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضح مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل أن مسيرة التدريب التقني والمهني مستمرة في إستقطاب الطلاب والطالبات ذوي الرغبة الطموحة في المساهمة بنهضة الوطن وأن قطاع الأعمال بحاجة للكوادر الوطنية المُدربة ذات الكفاءة العالية والقادرة على المضي قدماً في دفع الاقتصاد الوطني .// انتهى //20:03ت م0120