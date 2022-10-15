القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، وزيرَ الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشاكنار، الذي يزور القاهرة حالياً.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.واتفق الجانبان على أهمية عقد الدورة المقبلة من منتدى التعاون العربي الهندي بنيودلهي في النصف الأول من عام 2023م بعد تأجيلها عدة مرات بسبب جائحة كوفيد 19.// انتهى //20:14ت م0121