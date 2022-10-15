الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستوَّج نادي الصقور السعودي اليوم، الفائزين في فئة جير قرموشة فرخ، ضمن سباق الملواح (300 متر) الذي ينظِّمُه النادي بمقره بمَلهم شمال مدينة الرياض حتى 12 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.وأقيم السباق وسط منافسة قوية، وشهد تصدر الصقار عبدالعزيز بن فهد الموسى، الذي حقَّق المركزين الأول والرابع، فيما حلَّ نواف بن ملفي المطيري في المركز الثاني، ومحمد بن عبدالهادي المطيري في المركز الثالث، وجاء نور بن غزاي الميموني المطيري في المركز الخامس.ويستمر سباق الملواح يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بواقع شوط واحد في اليوم.وخَصَّصَ نادي الصقور السعودي جوائزَ قيمةً لكل شوط، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذْ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.وتشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس) وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير، وحر فرخ.ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتَهم.ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.//انتهى//20:51ت م0122