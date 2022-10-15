الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأعربَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تعازيه ومواساته لجمهورية تركيا؛ جرَّاء حادث الانفجار الذي وقع في منجم ببلدة أماسرا؛ مما أدى إلى إصابة ومقتل العشرات.وأكد معالي الأمين العام تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع جمهورية تركيا في هذا المصاب، مقدماً التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا، متمنياً معاليه للمصابين الشفاء العاجل، وأن تتكلَّل جهود السلطات بالنجاح في الوصول إلى العالقين في المنجم.// انتهى //21:09ت م0124