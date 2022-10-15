حائل 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسحقَّق الهلال، الفوزَ أمام مضيفه الطائي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.وكان الهلال السبَّاق بالتسجيل عبر مهاجمه النيجيري إيجالو في الدقيقة (39)، قبل أن يعزِّز تقدم الفريق لاعبه ميشيل دلقادو بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة (50)، إلا أن الطائي رفضَ الاستسلامَ وعاد للمباراة بهدف أول عن طريق مهاجمه منبينزا في الدقيقة (57)، ثم أدرك التعادل الجزئري أمير سعيود لأصحاب الأرض في الدقيقة (64)، قبل أن يحسم الهلال اللقاء لصالحه عبر مدافه عبدالله البليهي في الدقيقة (90)وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمَّد رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //21:15ت م0125