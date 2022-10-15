الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسحقَّقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" أمس المركز الأول في فئة "أفضل خدمات التحول الرقمي" خلال مشاركتها في حفل جوائز إسعاد المتعاملين المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي.وتسلَّم الجائزة الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم صقر بن محمد القرني، مؤكداً أن حصول اللجنة على الجائزة يأتي نتيجة جهود حكومة المملكة العربية السعودية، والتطور المتسارع في التحول الرقمي، ووجود بِنية تحتية منها انطلقت "تراحم" في رفع جودة تقديم الخدمات، وتحقيق رضا المستفيدين.الجدير بالذكر أن "تراحم" مُنِحَت هذه الجائزة ضمن 19 مسارًا مرشحًا للجائزة خضعت لتحكيم 11 عضوًا، حيث تأهلت نظير جهودها في تحسين تجربة المستفيدين وتمكينهم من الوصول للخدمات إلكترونياً سواءً من خلال اللجان الفرعية أم من خلال الشركاء في مختلف أنحاء المملكة.يُشَارُ إلى أن "تراحم" بذلت جهودًا بارزة في ربط التحول الرقمي بين اللجان الفرعية والمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم حزمة من المشاريع التنموية لدعم الأسر المستفيدة.// انتهى //21:15ت م0126