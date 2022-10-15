عام / منظمة التعاون الإسلامي ترحِّب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
جدة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس
رحَّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية، عادَّةً هذه الخطوة مهمة وإيجابية على طريق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.
كما أعربت المنظمة عن تقديرها لجمهورية الجزائر على رعاية واستضافة هذا الحوار، مؤكدة دعمَها كلَّ الجهود التي تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
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