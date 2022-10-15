جدة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسرحَّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية، عادَّةً هذه الخطوة مهمة وإيجابية على طريق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.كما أعربت المنظمة عن تقديرها لجمهورية الجزائر على رعاية واستضافة هذا الحوار، مؤكدة دعمَها كلَّ الجهود التي تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.// انتهى //21:38ت م0129