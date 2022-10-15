المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1444هـ الموافق 15 أكتوبر 2022م واسأدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية في قائمتها التي أعلن عنها موقع Elsevier التي تصدرها سنوياً لأعلى 2% من باحثي العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات، 19 باحثاً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة ضمن أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة بالعالم .وقال معالي رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني: إن إدراج جامعة ستانفورد نخبةً من الباحثين المميزين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة؛ يجسِّد ما حظيت به الجامعة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله - في الجانب العلمي والبحث، وامتداداً لما حقَّقته الجامعة من إنجازات أسهمت من خلالها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً في الوقت ذاته تشجيع جامعة طيبة بالمدينة المنورة للكوادر البحثية ودعمها البحثَ العلمي من خلال المبادرات البحثي، ودعم البنية البحثية التحتية، وتقديم خدمات بحثية مساندة؛ وذلك بإنشاء مركز بحثي متعدد يقوم بتوفير طلبات الباحثين أو المجموعات البحثية التي يتم إنشاؤها، وتوفير الأجهزة والمواد والمستهلكات التي تُمكِّن الباحث من إنجاز بحثه ونشره بالمجلات العلمية المتخصصة.// انتهى //21:39ت م0130