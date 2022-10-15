الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأُقيمت - اليوم - الليلةُ التاسعة لمزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثالثة، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ ١٣٠ ألف ريال، إذ انطلق المزاد بالصقر الأول قرناس شاهين طرح طريف للطاروحين فرح بن مطلق الحازمي، وعامر بن مطلق الحازمي، وقد بِيْعَ بمبلغ ٤٠ ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني فرخ شاهين طرح قيال للطاروح سالم بن سليم العديساني، وبِيْعَ بمبلغ ٩٠ ألف ريال.وعقب المزاد أُجري سحب على جهاز تتبع للصقور، وتأتي هذه الجائزة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي لدعم وتشجيع الصقَّارين والطواريح.ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديدَ من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //22:16ت م0134