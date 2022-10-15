أبها 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستنظِّم هيئة تطوير منطقة عسير غداً ولمدة يومين ، أربعة ملتقيات لمناقشة أعمال تطوير قطاع الاتصالات، بمشاركة ممثلي هيئة الاتصالات، وشركات الاتصالات، وذلك برعاية وحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير المنطقة رئيس هيئة تطويرها، وبمشاركة معالي وزيرِ الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.ويتضمَّن البرنامج المعدُّ، زيارةَ وزيرِ الاتصالات للوجهات السياحية المعتمدة في إستراتيجية منطقة عسير؛ للاطلاع على المنجزات ومتطلبات المراحل التطويرية، إضافة إلى الوقوف على احتياجات المواطنين، ومتابعة مراحل تطوير قطاع الاتصالات في المنطقة بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية.وتشملُ محاور نقاش الملتقيات مراحلَ الخطط التطويرية لخدمات الاتصالات، والبِنية التحتية في المرحلة الأولى التي بدأت أعمالها عام 2019م، والمرحلة المستقبلية (الثانية) التي يتصدَّر أولى اهتماماتها مشروعُ تحسين شبكات الاتصالات على مستوى منطقة عسير، حيث تتطلَّع الهيئة إلى اكتمال الخطط التنفيذية وبدء الأعمال مطلع 2023م.وسيُعقد ملتقى اليوم الأول في مسرح الإبداع بجامعة بيشة، والملتقى الثاني بالمركز الحضاري بمحافظة النماص، وفي اليوم الثاني يقام الملتقى الأول في مركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل عسير، والملتقى الثاني بمسرح جامعة الملك خالد بالفرعاء , وذلك بحضور عدد من الأهالي والمستفيدين من خدمات الاتصالات في جميع المحافظات المنطقة.يذكر أن لقاء الهيئة بقادة منظومة الاتصالات يعدُّ اللقاءَ الثاني؛ وذلك لإبراز ومناقشة ما تم إنجازة منذ انعقاد اللقاء الأول عام 2019م، ومناقشة التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمنطقة.// انتهى //22:18ت م0135