الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسإلتقى معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي في جدة اليوم معالي وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى في جمهورية جنوب أفريقيا ثاندي موديسي.وكان اللقاء - الذي حضره الرئيس التنفيذي لمؤسسة التسليح في جمهورية جنوب أفريقيا سولومزي مبادا- شهد بحث أواصر التعاون والشراكة في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين الصديقين، وخطوات العمل القادمة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا، حيث يأتي هذا اللقاء تزامناً مع زيارة رئيس جنوب أفريقيا للمملكة.// انتهى //22:20ت م0136