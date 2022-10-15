الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأعلنت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي نظَّمَتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" سبتمبر الماضي، عزمَها الاثنين المقبل إطلاق برنامج متخصص بالذكاء الاصطناعي في العالم عبر برنامج "بودكاست قمة الذكاء الاصطناعي"، تستضيف خلاله كبار العلماء في مجالات التقنية، والرؤساء التنفيذيين للشركات المهتمة بالذكاء الاصطناعي من داخل المملكة وخارجها.وسوف يستضيف البرنامج في كل حلقة مع مقدم البرنامج حسام الميمان أبرزَ العلماء الذين شاركوا في القمة، وغيرهم من العلماء المهتمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ليتناولوا موضوعات عدة من مخرجات القمةالعالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وعلاقته بمجالات: الصحة والتعليم والمدن الذكية وتطوير الكوادر البشرية،إلى جانب موضوعات تتطور ذكاء الآلة وصناعة "الروبوتات" وكيفية إسهامها في خدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة في القرن الواحد والعشرين.// انتهى //22:22ت م0137