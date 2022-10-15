الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأكدَ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان صلابةَ العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة، التي تستند إلى ركائز راسخة ومحورية تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً في إطار التكامل السعودي الإماراتي في شتَّى المجالات.جاء ذلك خلال حديث السفير الإماراتي في الجلسة الحوارية التي نظَّمَتها سفارةُ دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض بعنوان: "آفاق التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية" بهدف تسليط الضوء على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.وتضمَّنت الجلسة، الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية رؤية المملكة 2030 للمنطقة ككل، وعن أهم عناصر نجاح الاقتصاد، وأهمية الجانب المعرفي وأثره على النمو الاقتصادي، فيما أشار عضو مجلس الأعمال السعودي الإماراتي المشترك سلمان بن محمد العليان إلى أن الفرق بين الأمم يكمن في العنصر البشري وليس المقدرات المادية.وجرى خلال الجلسة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصةً فيما يتعلق بالأحداث الواقعة مؤخراً في العالم، سواءً على الصعيد السياسي أم الاقتصادي، وأثرها على البلدين، وقد أوصى العليان في نهاية الجلسة إلى أهمية تشكيل لجنة مختصة بالجانب التنموي إلى جانب اللجان المنبثقة عن المجلس التنسيقي لتهتم بموضوعات التنمية بين البلدين الشقيقين.وأكد الحضور متانة العلاقة وقوة التعاون بين البلدين في المجالات كافة، متمنين أن تسهم اللقاءات والاتصالات والزيارات المتبادلة للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً.وكرَّم الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، عضو مجلس الأعمال السعودي الإماراتي المشترك سلمان العليان، مثمناً للحضور تلبيتهم الدعوة والمشاركة من خلال المداخلات القيِّمة في الجلسة الحوارية.// انتهى //22:28ت م0138