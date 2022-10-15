القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستعقدُ جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) اجتماعًا غدًا عبر الاتصال المرئي، للوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية.وأوضحَت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم، أن الاجتماع يهدف إلى اعتماد خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، التي أعدَّها فريق عمل من خبراء (الألكسو- اليونيسكو- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، قبل عرضها على القادة العرب خلال القمة التنموية القادمة لاتخاذ القرار المُناسب بشأنها.وأضافت أن خطة تطوير منظومة التعليم الفني والمهني، شملت جميع الأبعاد والمحاور ذات الصلة بذلك الجانب المهم والحيوي الذي يعدُّ بوابة التنمية للدول العربية،لتتماشى مع ما يشهده العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي في عصر اقتصاد المعرفة، مشيرةً إلى أن اعتماد هذه الخطة يُعدُّ بداية الطريق لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية.// انتهى //22:29ت م0139